In diversi piccoli comuni del Molise al voto per le amministrative 2023 sono presenti liste in cui, al posto di persone residenti, sono candidati membri delle forze dell'ordine che candidandosi hanno diritto a un congedo per tutto il mese di campagna elettorale

