Poco più di 2.200 voti dividono la candidata del centrosinistra Alessandra Todde dal rivale del centrodestra Paolo Truzzu, quando mancano 258 sezioni su 1.844 alla conclusione dello scrutinio.

Per il momento l'esponente M5s resta davanti con il 45,4%, mentre il sindaco di Cagliari è al 45%. Quasi invariati i risultati per gli altri sfidanti governatori: 8,6% per Renato Soru e 1% per Lucia Chessa.