Emergono i primi dati sulle elezioni regionali in svolgimento in Basilicata per eleggere il nuovo governatore. I dai riguardano l'affluenza alle ore 12 tenendo conto di tutte le 682 sezioni: infatti ha votato il 9,12% degli elettori. In particolare nel Materano il 9,74%, nel Potentino l’8,84%. Si tratta di un passo indietro rispetto al 2019, in cui si registrava invece il 13,31%.

Intanto ricordiamo chi sono i tre sfidanti: Vito Bardi (centrodestra), Piero Marrese (centrosinistra e M5s), Eustachio Follia (Volt).