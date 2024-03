Si sono aperte le elezioni in Abruzzo per eleggere il nuovo governatore ed è sfida a due tra Marco Marsilio, candidato del centrodestra, e Luciano D'Amico, sostenuto dal centrosinistra. Intanto emergono i primi dati relativi all'affluenza intorno alle 12: in tutta la regione (1.415 sezioni su 1.634) ha votato il 15,80%. Si registra oltre il 2% rispetto all'affluenza del 2019 quando alle ore 12 era di 13,33%.