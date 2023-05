In Sicilia sono in corso le elezioni amministrative e, secondo i primi dati diramati dal portale del servizio elettorale dell’assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, si registra un calo dell'affluenza nelle quattro principali città chiamate al voto: a Catania ha votato il 16,94% (il 4,20% in meno), a Trapani il 12,23% (-4,24%), a Ragusa il 13,22% (-4,63%) e a Siracusa il 13,58% (-3,43%).