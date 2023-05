"Il buongoverno del centrodestra unito pronto a riscrivere la storia di Ancona con Daniele Silvetti sindaco: dopo oltre 60 anni di egemonia della sinistra, i cittadini hanno scelto il cambiamento fortemente motivati dall'approssimazione e dalla sciatteria amministrativa che, negli ultimi 5 anni, hanno fatto toccare alla città il suo punto più basso sotto ogni profilo". Così Matteo Salvini, segretario della Lega e vicepremier, in una telefonata a Mauro Lucentini. È stato lo stesso commissario del Carroccio per le Marche a riferirlo dopo la vittoria con il 51,73% dei consensi del candidato sindaco di centrodestra. "La Lega, uno dei punti di forza della squadra del centrodestra alla Regione Marche e al governo centrale non solo è orgogliosa del risultato che premia la coalizione - ha fatto notare Salvini -, ma soprattutto di poter lavorare al suo fianco per rilanciare Ancona come capoluogo di regione e snodo determinante per l'economia del Centro Italia e per restituire ai cittadini un'amministrazione che si mette al loro servizio".