"La settimana si conclude con un altro record per la nostra campagna vaccinale: negli ultimi 7 giorni abbiamo somministrato 78.928 dosi, siamo arrivati a più di 700mila vaccini fatti. Oltre il 30% della popolazione ligure ha ricevuto almeno una dose e ne abbiamo somministrate il 93% di quelle consegnate. Anche grazie a questa straordinaria accelerata, prosegue il trend di diminuzione dei contagi: la diffusione del virus continua a calare e anche gli ospedalizzati, con 7 pazienti in meno ricoverati nei nostri ospedali. Dati incoraggianti che collocano la nostra regione in zona gialla anche la prossima settimana e che speriamo ci consentano di ripartire al più presto. La Liguria è pronta" lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti