"Oltre 2,8 milioni per riparare ai danni del maltempo che ha colpito la Liguria a inizio ottobre 2020. Una boccata d’ossigeno per ben 208 imprese, soprattutto tra Imperia e Savona, che riceveranno fino a 20 mila euro di rimborso. La Protezione Civile si è mossa nei tempi giusti per ottenere queste prime risorse inserite nello stato di emergenza, che ripagano almeno in parte il territorio per i grandi sacrifici che ha affrontato, in attesa di ulteriori ristori che li rimettano completamente in piedi. Avanti" lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti