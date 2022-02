“Le tempistiche d’intervento - affermano Elisa Montemagni e Salvadore Bartolomei, rispettivamente Capogruppo in Consiglio regionale e comunale - in casi come quello relativo al licenziamento dei ventisei dipendenti dell’azienda Arborea, proprietaria del marchio San Ginese che ha lo stabilimento a Capannori, è assolutamente fondamentale ed è, quindi, necessaria la pronta attivazione delle Istituzioni”. “Per tale motivo-proseguono i Consiglieri-ci muoveremo su due precise direzioni, sia a livello regionale che locale”. “Occorre supportare adeguatamente i lavoratori e le loro famiglie - precisa Montemagni - e quindi redigeremo immediatamente una mozione in cui chiederemo che la Giunta si attivi celermente con la Proprietà, alfine di verificare le condizioni per un auspicabile dietrofront da parte dell’impresa sarda”.

“A livello di Comune - sottolinea Bartolomei - il nostro Consigliere Caruso aveva già presentato una interrogazione in merito immaginando il pericolo ed adesso il Gruppo Lega chiederà la convocazione di un Consiglio comunale straordinario che affronti la palese ma non totalmente improvvisa criticità”. “In un momento particolarmente complesso anche a livello economico-finanziario, determinato da due anni di pandemia-concludono i rappresentanti della Lega-è doveroso, dunque, che si faccia il possibile per preservare tutti i posti di lavoro alla San Ginese, dando concrete speranze a chi, in questo momento, sta attraversando un momento drammatico, stante il recente licenziamento” .