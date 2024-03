Il Segretario regionale della Lega Toscana, Luca Baroncini, ha ufficializzato la nomina dell'On.le Tiziana Nisini, come Vice-Segretario del partito. "Ringrazio il Segretario per la fiducia accordatami e garantisco il massimo impegno, anche nel nuovo ruolo, per promuovere sempre più il nostro partito nella splendida Toscana - afferma Tiziana Nisini -. Tutti conosciamo le qualità, le capacità e la disponibilità di Tiziana - sottolinea Baroncini - e sono convinto che svolgerà un ottimo lavoro anche in considerazione del fatto che, a giugno, ci sarà un'impegnativa tornata elettorale, sia a livello locale che europeo"..