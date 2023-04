“Apprendiamo con un certo stupore che il Capogruppo Pd Ceccarelli ed i membri Dem della Commissione Sanità, abbiano proposto una manifestazione di piazza per difendere la Sanità pubblica - affermano Elena Meini, Andrea Ulmi e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega -. Proprio loro che sono gli artefici, assieme al Presidente Giani ed all’Assessore Bezzini, dei molteplici disastri della nostra Sanità, invece che cercare di porre rimedio alle tante e reiterate criticità, chiedono di protestare, probabilmente, a questo punto, contro loro stessi-proseguono i Consiglieri“.

"Invece che nascondersi, quindi, firmano petizioni e chiamano a raccolta i cittadini su una tematica che, da anni, li vede protagonisti di continui e macroscopici errori di cui i toscani ne pagano quotidianamente le conseguenze - precisano gli esponenti leghisti -. Certo che è fondamentale difendere la Sanità pubblica, ci mancherebbe, ma ci chiediamo da che pulpito arrivi quest’idea di manifestare: ricordiamo che, mentre a livello nazionale, c'è un minimo d'alternanza fra Centrosinistra e Centrodestra, in Toscana, da decenni è al governo un solo partito, ovvero il Pd, ed essendo, con la riforma, la gestione della Sanità demandata alle Regioni, non sapendo cosa fare concretamente, ai Dem non gli resta, dunque, che manifestare contro se stessi... -sottolineano i rappresentanti della Lega -. Comunque, dopo che avremo reso note le risultanze dei nostri sopralluoghi nei vari ospedali toscani, forse, qualcuno, non certo noi, avrà poca voglia di scendere in piazza, provando, magari, un minimo di vergogna: o chiediamo troppo?”.