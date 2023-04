“Sarà un’opportunità meravigliosa per Bruxelles per conoscere un pezzo importante della cultura e della storia di Pietrasanta e dell’intera Toscana”.

Così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi stamani alla presentazione della mostra ‘Le origini della scultura – Pietrasanta un ponte tra Toscana ed Europa’ che, dal 1 al 5 maggio porterà opere del Museo dei Bozzetti di Pietrasanta (Lucca) in esposizione al Palazzo del Parlamento Europeo di Bruxelles.

“È un progetto e un lavoro su cui abbiamo lavorato per mesi con l’amministrazione comunale e con il sindaco Giovannetti. Finalmente Pietrasanta e il museo dei bozzetti sbarcano al Parlamento europeo, nello spazio espositivo principale. Sarà un’occasione per valorizzare Pietrasanta e la Toscana, per far conoscere l’arte e la cultura di questo territorio a parlamentari, commissari, sottosegretari e commissari che in quelle aule passano tutti i giorni”.

Alla presentazione della mostra (che porterà al Parlamento europeo bozzetti di autori del calibro, tra gli altri, di Yasuda, Mitoraj, Folon e Botero) c’era anche Alberto Stefano Giovannetti, sindaco di Pietrasanta.