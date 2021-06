Una lunga pista ciclabile che unisca i comuni costieri del Lazio. Un progetto ambizioso ed ecosostenbili di cui parla il governatore Zingaretti: "Nel Lazio stiamo realizzando una grande pista ciclabile che unirà tutti i Comuni della costa. Io penso che il nostro mare sia una miniera d’oro: dobbiamo renderlo più bello e accogliente perché tantissime città e Regioni in tutto il mondo sono diventate ricche grazie alla bellezza del territorio. Possiamo farlo anche noi!

Già finanziati lavori in 15 Comuni: nuove piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazione dei lungomare, valorizzazione di aree di pregio e parchi riqualificati. Sarà un grandissimo cantiere green che produce soldi, lavoro e ricchezza. Dopo il Covid, c’è un’economia da rimettere in moto".