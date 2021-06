Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio, celebra quella che definisce "una giornata storica per la sanità" del territorio. In riferimento alla reinternalizzazione dei mezzi di soccorso queste le parole di Zingaretti: "Oggi è una giornata storica per la sanità del Lazio. La Regione Lazio ha varato un piano triennale di reinternalizzazione dei mezzi di soccorso che, attualmente, Ares 118 gestisce in convenzione. Il percorso si concluderà in tre anni e inizierà con le prime 33 ambulanze. Sono stati inoltre acquistati 10 nuovi mezzi per i trasporti secondari urgenti. Per rendere operative le prime 33 ambulanze, l’azienda ha assunto 150 autisti e 150 infermieri. Altre 100 unità (50 autisti e 50 infermieri) sono destinate ai 10 mezzi per trasporti secondari urgenti. Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori del 118 per il lavoro svolto in questo lungo periodo di lotta al Covid. Sono stati sempre in prima linea nel fronteggiare tantissime emergenze. Da tempo stiamo lavorando per riportare la sanità del Lazio sui binari dell’efficienza. Il successo nella lotta al Covid non ce lo ha regalato nessuno, ma è figlio delle scelte e degli investimenti di questi anni su sanità pubblica, personale e innovazione. Avanti così!"