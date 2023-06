"Sulle opere della regione sono abbastanza ottimista". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, al forum ANSA rispondendo sulla spesa dei fondi del Pnrr nel Lazio. "Ci sono un paio di criticità ma non legate all'esecuzione. Ho trovato una buona classe dirigente in Regione che segue con attenzione i progetti", aggiunge. "La preoccupazione è sui comuni, sui piccoli comuni ai quali non manca la volontà ma le capacità tecniche per sostenere i progetti", ha proseguito.