“Le autocandidature non funzionano da nessuna parte nemmeno nel centrodestra. Detto ciò mi sono sempre messo a disposizione della comunità da buon soldato e se ci fosse una chiamata dalla Meloni non potrei sottrarmi". Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fdi, commenta a ‘L’Aria che tira’ su La7 le voci che lo vedono come probabile candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio.