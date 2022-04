Come stabilito nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del 13 aprile 2022, il presidente Marco Vincenzi ha convocato la seduta ordinaria del Consiglio regionale n. 116 per mercoledì 20 aprile 2022, alle ore 10, in presenza, per il “Question time” e, a seguire, l'esame della proposta di legge regionale n. 274 del 1 febbraio 2021 concernente: Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Giovedì 21 aprile

Ore i12:00 Sala Etrusch

V Commissione - Cultura, spettacolo, sport e turismo.

All'ordine del giorno la prosecuzione dell'esame dei punti all'ordine del giorno della seduta, iniziata il 13 aprile e aggiornata al 21 aprile. In particolare: esame dello schema di deliberazione n. 227 – concernente: L.R. 29 dicembre 2014, n. 15. Approvazione del Documento d’Indirizzo Regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali 2022 – 2024 e del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2022, per l’acquisizione del parere di competenza.

Ore 14:00 -Sala Etruschi

IV Commissione - Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio.

Proposta di Legge regionale n.330 del 13 aprile 2022, concernente: “Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani” Esame ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ore 14:30 – Sala Latini

I Commissione - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.

All'ordine del giorno l'esame dell'articolato della proposta di legge n. 201 del 16 dicembre 2019, concernente "Testo unico in materia di organi di garanzia", di iniziativa dei consiglieri Porrello, De Vito, Lombardi e Marcelli.

Venerdì 22 aprile

Ore 11:00 – Sala Etruschi

XIII Commissione - Trasparenza e pubblicità

Audizione sul crollo della strada pubblica di Via Livio Andronico nel quartiere Balduina – Roma. Invitati - Direttore regionale “Politiche abitative e pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, Dr.ssa Manuela Manetti; - Dirigente Area “Genio Civile di Roma Città Metropolitana”, Dott. Pasquale De Pasca; - Direttore Dipartimento “Programmazione e attuazione urbanistica” di Roma Capitale, Dott. Gianni Gianfrancesco; - Direttore Dipartimento “Coordinamento, sviluppo, infrastrutture e manutenzione urbana” di Roma Capitale, Dott. Ernesto Dello Vicario; - Direttore della Direzione Tecnica del Municipio XIV di Roma Capitale, Dott. Andrea Proietti; - Presidente del Comitato “Crollo alla Balduina”, Avv. Giancarlo De Caprariis.