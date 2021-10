In seguito alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del 29 settembre, il presidente Marco Vincenzi ha convocato, in modalità telematica, la seduta ordinaria del Consiglio regionale n.102 per mercoledì 6 ottobre alle ore 11.

All’ordine del giorno:

proposta di deliberazione consiliare n. 70 del 9 settembre 2021, di iniziativa dei consiglieri Vincenzi, Porrello, Cangemi, Di Biase, Quadrana e Giannini, concernente: Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio;

proposta di legge regionale n. 310 del 9 settembre 2021, presentata dai consiglieri Vincenzi, Cangemi, Porrello, Di Biase e Quadrana, concernente: Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari.

I lavori proseguiranno fino alle ore 13.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Martedì 5 ottobre

Ore 10,30 - (modalità telematica)

IV Commissione - Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio

All’ordine del giorno:

proposta di legge regionale n. 232 del 6 agosto 2020, concernente: “Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo”;

proposta di legge regionale n.311 del 20 settembre 2021, concernente: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa e del bilancio regionale ai rilievi della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, concernenti l’attività istruttoria per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020”;

proposta di legge regionale n. 302 dell’8 luglio 2021, concernente: “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2020.

Ore 12 - (modalità telematica)

I Commissione - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia

All’ordine del giorno l’esame dello schema di deliberazione n. 189 concernente: “Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28. Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e la revoca degli stessi ai comuni per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi all’interno delle aree gioco comunali”, per l’acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto della Regione Lazio e art. 88 del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale.

Ore 14 - (modalità telematica)

V Commissione - Cultura, spettacolo, sport e turismo

All'ordine del giorno l'esame dello schema di deliberazione n. 190 concernente: "Legge regionale 24 dicembre 2010, n.9, art. 2 - Programma straordinario per l'impiantistica sportiva - finalizzazione delle risorse e approvazione dei settori di intervento, dei limiti massimi di finanziamento, delle modalità e dei termini per la presentazione delle proposte progettuali".

Eventuali integrazioni e modifiche successive saranno pubblicate nel corso della settimana sul sito www.consiglio.regione.lazio.it