"Nonostante la legge di bilancio abbia vietato, già dal 2019, la comunicazione pubblicitaria promozionale 'aggressiva' per quanto riguarda le cure odontoiatriche miracolose, sul web si trova una giungla di spot che promettono interventi incredibili e recupero del sorriso a poche decine di euro, così come il turismo dentale all'estero equiparato a dei veri pacchetti vacanze, che altro non sono che specchietti per le allodole".

Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. "Occorre vigilare attentamente su questo fenomeno - prosegue - che non solo danneggia la categoria degli odontoiatri seri e professionali, ma rischia di trarre in inganno pazienti facilmente impressionabili, che poi vengono sfigurati per sempre da sedicenti odontostomatologi pronti a compiere 'magie' per pochi spiccioli, utilizzando materiali di scarsa qualità, inventando poi interventi non necessari e magari, soprattutto in Est Europa, evadendo le imposte. Come membro della Commissione Sanità della consiliatura uscente - spiega ancora il consigliere - prendo l'impegno già ora sul fatto che, quando il centrodestra vincerà le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio nel Lazio, verrà portata all'attenzione della nuova giunta di governo della nostra Regione questa incresciosa criticità, per limitare il più possibile la sua diffusione e intervenire concretamente per risolverla".