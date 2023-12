"Oggi abbiamo ufficializzato un rapporto di grande sintonia e di collaborazione, tra Forza Italia e Noi Moderati, esistente già da tempo. Un percorso che ha portato a convergenze importanti, in questi primi mesi di consiliatura in Regione Lazio, sia su leggi ordinarie sia sulla legge di bilancio, da poco approvata. Come ha detto bene il segretario nazionale e vicepremier, Antonio Tajani, è importante in questa fase consolidare l'anima moderata sia al governo nazionale sia in quello del Lazio.

Questa unione aumenterà certamente la qualità delle nostre proposte". Lo comunicano in una nota congiunta i capigruppo di Forza Italia e di Noi Moderati in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni e Nazzareno Neri.