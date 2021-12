“Dopo aver approvato le ordinanze che hanno stanziato per il Lazio oltre 5 milioni sulle strade comunali, 26 milioni per interventi sulla “Salaria” e la “Picente”, circa 7 milioni per la realizzazione dell’impianto di produzione ad idrogeno e 19 milioni per l’acquisto di treni, oltre 18 milioni per lavori di rigenerazione urbana dei borghi, oggi è stata definita all’interno della cabina di coordinamento integrata presieduta dal Commissario Giovanni Legnini l’intesa su un ulteriore elenco di interventi. In particolare l’ulteriore finanziamento relativo alla rifunzionalizzazione dell’ex ospedale civile di Rieti per 5 milioni di euro che diventerà il campus universitario (su cui continueremo a investire con le prossime azioni del PNRR sisma) e interventi su infrastrutture sportive per altri 5 milioni di euro coinvolgendo Borbona, Cittaducale, Rieti, Castel Sant'Angelo, Cantalice, Leonessa, Amatrice e Cittareale. Tra questi ci sono interventi per campi sportivi, palestre e la pista di atletica di Rieti. Inoltre è stato approvato un intervento che riguarda la realizzazione di un deposito per la conservazione e la fruizione dei beni culturali a Rieti per 10 milioni di euro. Abbiamo al momento oltre 94 milioni di euro stanziati con il PNRR sisma che determineranno nei prossimi mesi l’apertura di tanti cantieri e di nuove opportunità occupazionali”.

Così in una nota l’assessore alle Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.