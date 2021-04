Non si preannuncia il cambio di colore per la Regione Lazio che dovrebbe rimanere in arancione. La conferma arriva dall'assessore alla sanità della regione, Alessio D'Amato, che ai micorfoni di SkyTg24 ha affermato: "Abbiamo un Rt a 0.9 in lieve diminuzione come i tassi di incidenza su 100mila abitanti. Permane una situazione di pressione sulla rete ospedaliera venendo da un Rt a 1.3 però ci sono le condizioni per rimanere in arancione". Una buona notizia per i cittadini laziali.