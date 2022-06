"Siamo in uno snodo importante, questa pandemia ci consegna tante difficolta': un aumento delle disuguaglianze che temo aumentera' anche nei prossimi mesi a causa di altre variabili economiche, sociali, inflattive, la guerra vicina. Avremo una situazione complicata in cui dovremo lavorare per tentare di aumentare la coesione sociale e ridurre le disuguaglianze di accesso ai servizi e migliorare l'inclusione". Cosi' l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che questa mattina ha partecipato ai festeggiamenti per il 25esimo anniversario della Cooperativa Centro per l'Autonomia (Cpa) che sorge al quartiere Montagnola a Roma.