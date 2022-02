"Noi dobbiamo andare verso una semplificazione. Aspettiamo l'uscita del decreto nei prossimi giorni. Sperando che sia chiaro per le famiglie e per le scuole. Abbiamo necessità di semplificare la vita soprattutto per chi ha completato il percorso di vaccinazione". Lo ha detto l'assessore regionale del Lazio, Alessio D'Amato, a margine dell'inaugurazione del tram Uniamo che percorrerà le vie principali della città di Roma, per avvicinare i cittadini alle sfide che ogni giorno affrontano gli oltre 2 milioni di persone che in Italia vivono con una malattia rara.