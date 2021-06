Un bando da 3,8 milioni di euro per promuovere le bellezze del territorio. Lo presenta l'assessore al Turismo, Enti Locali della Regione Lazio. Questo il post di Valentina Corrado sui social: "Per valorizzare e promuovere le bellezze artistiche ed architettoniche e i luoghi della cultura la Regione Lazio ha pubblicato un nuovo Avviso pubblico. Un bando da 3,8 milioni di euro rivolto alle aree e ai parchi archeologici, ai complessi monumentali, a musei, biblioteche, archivi storici, e ai luoghi della cultura ancora da istituire e che possono fare richiesta di finanziamento per poter aprire al pubblico.

Ci sono luoghi nella nostra Regione che vanno fatti risplendere, e luoghi nascosti che vanno svelati al pubblico. È quello che vogliono vedere i turisti ed è ciò che vogliono riscoprire i cittadini di questa meravigliosa terra. È quello su cui continuiamo a lavorare".