“Dispiace che il senatore Maurizio Gasparri quando parla dei conti della Regione Lazio e della gestione di Nicola Zingaretti prenda lucciole per lanterne, ma è tipico di questa destra di governo dalla memoria corta che non ne sta facendo una giusta, a cominciare dal caos sul caro carburante. Se Gasparri cerca i protagonisti del disastro nel Lazio, può trovarli tra i supporter di Francesco Rocca. Zingaretti grazie a 10 anni di buon governo ha risanato i conti e lascia il Lazio con in pancia 16 miliardi di investimenti per il futuro. Le destre avevano ridotto la sanità regionale sul lastrico ma grazie alla virtuosa gestione delle giunte di centro-sinistra guidate da Zingaretti e all’azione di Alessio D’Amato, il Lazio è uscito fuori dal commissariamento della Sanità e ha raggiunto traguardi importanti. Per i debiti che continuiamo a pagare dobbiamo ringraziare i governi della destra”. Così il deputato dem he segretario del Pd Roma, commentando quando dichiarato dal senatore Maurizio Gasparri sulla gestione del Lazio da parte del governatore uscente Nicola Zingaretti.