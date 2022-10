"Se Virginia ha intenzione di fare una cosa del genere, lo fa al di fuori del M5s. Essendo al secondo mandato non può più candidarsi quindi saranno sue scelte personali”. E' il commento di Mariolina Castellone, presidente dei senatori M5S, alle indiscrezioni che danno l'ex sindaca di Roma pronta a candidarsi alla presidenza della Regione Lazio. In merito agli accordi con il Pd e su un eventuale programma comune "per la regione Lazio, noi abbiamo detto che, dopo la rottura che c’è stata con Letta, è davvero difficile immaginare un percorso comune", le parole di Castellone a 'Forrest' su Radio 1.