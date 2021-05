"Una bellissima mattinata in compagnia delle studentesse e degli studenti che hanno partecipato all’ultimo evento dell’anno scolastico per il progetto IO NON ODIO. Una giornata pensata come un laboratorio alla scoperta di donne “valorose” nell'ambito di #ioballoperlei tratto dallo spettacolo di Lella Costa “Se non posso ballare… Non è la mia rivoluzione”. Con noi la responsabile Ufficio Cinema – ABC Lazio, Giovanna Pugliese, la giovane artista Nicole Rossi, l’attrice e cantautrice Margherita Vicario e l'impareggiabile Lella Costa. Le ragazze e i ragazzi sono detentori del futuro e il futuro è dalla parte delle donne, come abbiamo cercato di raccontare e manifestare concretamente con l’impegno della Regione Lazio. Le donne valorose hanno fatto la storia e ciascuna di noi ne porta il segno dentro di se’ nel proprio vissuto, nella propria vita. Per quanto mi riguarda, le donne che rinascono da un dolore - come quelle che incontro ogni giorno lungo i percorsi di fuoriuscita dalla violenza - sono di ispirazione ed esempio per la forza e determinazione necessaria a ricominciare".

Lo ha scritto su Facebook l'Assessora agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità, Enrica Onorati, in occasione dell'ultimo evento del progetto Io Non Odio presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma.