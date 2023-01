In vista delle elezioni regionali del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023, il leader del Terzo Polo Carlo Calenda e la vicepresidente della Federazione Azione - Italia Viva, Elena Bonetti, presentano il programma del Terzo Polo a Grottaferrata. Mercoledì 18 gennaio alle ore 19, alla Cooperativa Capodarco di via del Grottino, Calenda incontra gli iscritti e i simpatizzanti dei Castelli Romani per lanciare la lista del Terzo Polo a sostegno del candidato presidente Alessio D'Amato.

Presenti il capolista Federico Petitti, 28 anni, ingegnere dottorando all’Istituto Superiore di Sanità e Simonetta Novi, consigliera del VII Municipio, giornalista e responsabile della Comunicazione di aziende nazionali e internazionali, a sua volta candidata in ticket con Petitti.

“L’appuntamento delle regionali, con le proposte serie e la caratura dei candidati, confermerà che la nostra visione pragmatica è ciò che serve alla Regione Lazio. Solo la nostra lista ha scelto come capolista un ragazzo di 28 anni che ha già dimostrato competenza proprio nel settore della Sanità, affiancandolo ad altri candidati di esperienza, provenienti dal mondo delle professioni, delle aziende e della società civile. Il candidato Presidente Alessio D'Amato ha catalizzato intorno a sé tante risorse preziose che faranno la differenza".

"Con D'Amato Presidente continuiamo un percorso virtuoso che ha già visto tanti risultati, dal Biodistretto dei Castelli Romani per la valorizzazione della produzione agroalimentare al primo centro di ricerca sulla fusione nucleare (DTT) di Frascati, dalla razionalizzazione del TPL gestito da Cotral alla parte ferroviaria decisamente migliorata rispetto al passato - conclude Calenda - Non disperdiamo il lavoro fatto bene anche ai Castelli Romani".