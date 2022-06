Si è svolto ieri pomeriggio un incontro organizzato dal Circolo del PD LASS (Lavoro, Ambiente, Salute e Sicurezza) Rosario Bentivegna dal tema “La salute nei luoghi di lavoro”. Presenti l’Assessore regionale Claudio Di Berardino, la Presidente IX Commissione lavoro del Consiglio regionale del Lazio, il segretario del Circolo Daniele Ranieri.



“Una tavola rotonda eterogenea sui temi della salute e sicurezza sul lavoro dove ho potuto portare le buone pratiche della Regione Lazio come, da ultimo, le leggi sulla qualità del lavoro negli appalti pubblici e su salute e sicurezza sul lavoro. E poi gig economy, blue economy, caporalato, equo compenso, parità salariale: tutti tasselli di una stagione riformista di cui il Partito democratico si è reso protagonista mettendo al centro non un lavoro qualunque, ma lavoro stabile, sicuro e di qualità. Lo ha fatto il Governo con il Ministro Andrea Orlando, lo ha fatto la Giunta Zingaretti e lo abbiamo fatto tutti insieme. Facendo rete tra istituzioni e parti sociali per costruire, fianco a fianco, strumenti normativi che interpretino i bisogni di un mondo del lavoro che cambia e alle cui sfide dobbiamo essere all’altezza”, ha affermato in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio