Il Partito Democratico segue da vicino, e con attenzione, la vicenda di RWM Italia. Per il futuro dello stabilimento di Domusnovas, lavoriamo in Parlamento e non solo affinché si giunga ad una soluzione che garantisca il futuro dei lavoratori e la continuità produttiva dell’azienda. Attiveremo a breve un confronto per mettere a punto, insieme all’azienda e ai sindacati, i necessari interventi capaci di raggiungere gli obiettivi indicati. Lo si legge in una nota firmata dai deputati dem sardi Andrea Frailis, Romina Mura, Gavino Manca e Andrea Casu, e dal responsabile nazionale del PD per la sicurezza e deputato Enrico Borghi.