“Competenza e grande impegno, il gruppo Italia Viva Basilicata oggi nomina 50 coordinatori in tante amministratori comunali. Buon lavoro a loro e buon lavoro ai nostri coordinatori provinciali, regionali e ai nostri due consiglieri in Regione, Mario Polese e Luca Braia”.

Lo dichiara il presidente di Italia Viva Ettore Rosato intervenuto in conferenza stampa per la presentazione dell’organigramma Italia Viva Basilicata.

“Un passo avanti nell’organizzazione sul territorio - prosegue il vice presidente della Camera - per raccogliere problemi e pensare a mettere in campo azioni concrete che servano a dare risposte immediate. Dobbiamo stimolare la ripresa economica - conclude Rosato - dal governo centrale e dalle regioni. Il futuro dell’Italia dipende da cosa sapremo fare nei prossimi mesi”