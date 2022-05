Venerdì 13 maggio, alle ore 17.30, presso la Sala Eventi del Centro commerciale Prato Sardo di Nuoro, interverrà l’onorevole Maria Elena Boschi, intervistata dal giornalista Pierluigi Piredda.

“Una visita graditissima, segno dell’attenzione che l’onorevole Boschi ha, prima come Ministra e oggi come deputata, riservato da sempre alla nostra isola. Un momento che consentirà di affrontare in modo diretto le esigenze e le problematiche di Nuoro e della Sardegna, ma anche di analizzare temi di interesse nazionale.”

Così Giuseppe Luigi Cucca, senatore di Italia Viva.