“Italia Liberale e Popolare sostiene la candidatura di Letizia Moratti alla presidenza della Regione Lombardia” così Maurizio Petrò, Presidente di Italia Liberale e Popolare, comunica la decisione di partecipare alle elezioni regionali lombarde all'interno della coalizione che sostiene la candidatura di Letizia Moratti.

"Quella di Letizia Moratti è una candidatura solida in grado di rappresentare l'intero campo valoriale all'interno del quale ci riconosciamo e, grazie all'esperienza politica ed amministrativa pregressa, risulta il candidato ideale a guidare la nostra Regione, attraverso le sfide che affronteremo in futuro", continua Petrò. "L'appuntamento elettorale di Febbraio sarà un momento cruciale per il futuro della Regione, grazie allo sviluppo di una proposta politica alternativa ai due populismi di destra e sinistra che si riconosce in una candidatura di alto profilo istituzionale", conclude Petrò.

Claudio Desirò, Segretario Nazionale di Italia Liberale e Popolare, annuncia: "Italia Liberale e Popolare sarà impegnata nella corsa elettorale attraverso appuntamenti sul territorio ed il sostegno a candidati che rappresenteranno i valori, le idee e le proposte della nostra Associazione Politica". "La nostra sarà una partecipazione attiva a sostegno di una proposta Liberale, Riformista e Popolare, in grado di rappresentare il nostro campo ed i milioni di cittadini lombardi che non si riconoscono più nei due poli precostituiti", conclude Desirò.