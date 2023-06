“I siciliani ben conoscono la cronica carenza di infrastrutture nella loro regione e il loro stato di inadeguatezza. Al ministro Salvini ho voluto rappresentare la situazione, attraverso una interrogazione urgente, di una infrastruttura particolarmente importante: il tratto stradale di Adrano-Paternò della SS 284 “Occidentale Etnea”.

Così in una nota il segretario regionale del Pd della Sicilia e parlamentare Anthony Barbagallo, secondo il quale “la statale 284 ha la funzione di raccordo di importanti realtà territoriali della provincia, quali i centri abitati di Adrano, Biancavilla, S. Maria di Licodia, Ragalna, Bel Passo, Paternò e i relativi hinterland”.

Prosegue Barbagallo: “il sottosegretario Ferrante ha risposto in commissione alla mia interrogazione e dalle sue parole non ho percepito nulla di rassicurante. Non abbiamo nessuna certezza che venga rispettato il termine di ottobre per l'approvazione del progetto definitivo e soprattutto per l’assenza delle coperture necessarie al completamento dell’opera. Il governo e Salvini ci devono dire come e quando finanziare un’opera così importante per il sistema stradale siciliano. Ho sottolineato al governo che si tratta di una strada insicura dal punto di vista della percorrenza, soprattutto perché è transitata giornalmente da moltissimi mezzi pesanti e presenta una corsia per senso di marcia e banchine di dimensioni variabili con intersezioni a raso. Si tratta di una delle strade statali dove, negli ultimi dieci anni, si sono verificati circa 400 incidenti, con almeno una sessantina di morti e decine di feriti. E ho ricordato nel mio intervento– precisa Barbagallo- che il precedente governo aveva stanziato un cospicuo finanziamento per la messa in sicurezza della statale 284, prevedendo il raddoppio del tratto Paternò-Adrano, opera che è stata commissariata per velocizzarne la realizzazione, vista anche l’importanza strategica per coloro che devono raggiungere l’aeroporto di Catania, Fontanarossa.

Ora, - conclude Barbagallo nella sua nota- per realizzare il raddoppio del tratto Paternò-Adrano servono tempi certi e coperture nel più breve tempo possibile”.