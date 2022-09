“Lo sviluppo economico, nell’età contemporanea che stiamo vivendo, è strettamente connesso allo scambio rapido e non dispendioso delle merci. Quello della logistica è un comparto su cui puntare in Basilicata, per offrire agli imprenditori una piattaforma fisica che li faccia operare in maniera più agevole, in sicurezza e con minori spese. Al contempo, sarebbe una straordinaria opportunità per creare centinaia di posti di lavoro e ricchezza nella nostra regione. Per questo è necessario che nella Val Basento, potenziale snodo nevralgico delle produzioni industriali, nasca il retroporto del porto di Taranto”.

Così, in una nota, il senatore e responsabile del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe.

“Per cogliere un simile obiettivo – spiega Pepe – è il momento di crederci per davvero, e sarebbe di grande aiuto la rivisitazione della normativa sulle Zes, le Zone economiche speciali. Nella legislatura che si sta per chiudere ho proposto un disegno di legge in tal senso che, nella prossima legislatura, potrà e dovrà diventare legge dello Stato”.