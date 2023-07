“A due anni dalla caduta del masso che ne ha causato la chiusura e a quasi quattro mesi dall’interrogazione che ho presentato in merito ai ministri delle Infrastrutture e della Protezione civile, la galleria della SS 487 situata tra Caramanico Terme e S. Eufemia a Maiella è ancora chiusa e non si vede la soluzione del caso”. Lo dichiara il deputato del Pd, Luciano D’Alfonso a proposito della messa in sicurezza della strada che collega i due Comuni montani.



“A tutt’oggi - spiega il deputato dem - è indefinita la specifica competenza riguardante il soggetto deputato all’esecuzione dell’intervento risolutivo del problema e non c’è nemmeno stato l’inserimento dell’intervento nei programmi di finanziamento regionali e nazionali”.



“L’interruzione al transito nella galleria - conclude D’Alfonso - è causa di notevoli disagi per i residenti di Sant’Eufemia a Majella e Caramanico Terme. Chiediamo al Prefetto di convocare una riunione urgente con l’Anas, la Regione Abruzzo, la Provincia di Pescara, i sindaci dei Comuni interessati e i parlamentari eletti nell’area interessata. Si agisca in fretta, questo stato di cose è intollerabile”.