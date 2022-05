“È arrivata la firma del presidente del consiglio al Dpcm che nomina i commissari straordinari per la realizzazione di nuove opere pubbliche, all’interno del quale è presente anche il Raccordo autostradale della Val Trompia con la nomina dell’ing. Eutimio Mucilli come commissario. Si tratta dell’ultimo tassello del processo di commissariamento avviato con il Decreto ‘Sbloccacantieri’ per accelerare i lavori particolarmente complessi ed è un ulteriore passo in avanti dell’iter, ormai prossimo alla conclusione. Ora non resta che il via libera definitivo da parte della Corte dei Conti, che dovrà registrare i dpcm di nomina dei commissari, ed il nuovo commissario potrà agire con piena e legittimata operatività. Siamo ormai vicini alla conclusione definitiva dell’iter istituzionale che, come già ribadito in precedenza, di fatto toglie ogni alibi sul fronte della realizzazione di un’opera fondamentale per il nostro territorio che tutti ci auguriamo possa ricevere quella spinta decisiva nell’interesse di cittadini e imprese, e non resterà che l’effettiva messa in atto dei lavori di realizzazione. Buon lavoro”.



Lo annuncia il senatore valtrumplino della Lega, Stefano Borghesi.