"Fermo restando - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega, anche a nome dei suoi colleghi di Gruppo - che le indagini sono in corso, sussiste ovviamente il massimo riserbo e quindi commentiamo fatti di cui siamo venuti a conoscenza dai giornali, riteniamo, pur sottolineando il fatto di essere assolutamente garantisti, che, considerato tra l'altro il delicato ruolo ricoperto, il Garante dell'Infanzia debba autosospendersi dall'incarico. Nel contempo -prosegue il Consigliere - auspichiamo che gli inquirenti possano risolvere quanto prima tale inchiesta che apparirebbe come una classica, quanto censurabile storia, legata a favori professionali, alfine di agevolare l'assurgere a determinati ruoli. E' giusto, dunque - precisa l'esponente leghista - che il Consiglio regionale venga tutelato appieno ed ovviamente chiederemo al Presidente Mazzeo la massima vigilanza sulla problematica. Insomma - conclude la rappresentante della Lega - per quanto di nostra competenza, seguiremo con attenzione gli sviluppi di tale vicenda".