“Ritengo che sia fondamentale tenere in debita considerazione le giuste preoccupazioni dei cittadini che risiedono nell’area interessata dall’inchiesta Keu, il noto scandalo dello smaltimento illecito di rifiuti delle concerie. Indipendentemente, quindi dai risvolti prettamente giuridici, ho ritenuto doveroso chiedere al Ministro dell’Ambiente se s’intenda verificare, in stretta collaborazione con tutte le autorità competenti, l’Ispra ed il Noe, la pericolosità delle aree individuate come contaminate dal predetto materiale e se intenda intervenire per accelerare i controlli e le doverose azioni di bonifica , o comunque la messa in sicurezza delle aree inquinate, a piena tutela della salute dei residenti. Nella risposta avuta, si evidenzia come il Ministero in oggetto abbia, a tempo debito, attivato tutte le necessarie interlocuzioni con le autorità competenti, in particolare con Arpat. Il mio intento come parlamentare, è principalmente quello di tenere desta l’attenzione su una criticità che coinvolge, purtroppo, diverse persone. A parte, quindi, gli sviluppi che, dal punto di vista giudiziario, prenderà l’indagine, è giusto che le Istituzioni debbano fare pienamente il proprio dovere, per salvaguardare primariamente la salute dei residenti".

Così in una nota, Elisa Montemagni, deputata toscana della Lega.