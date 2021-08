"Accogliamo con favore ed esprimiamo apprezzamento per la dichiarazione, da parte del Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri, dello "stato di emergenza", richiesto dal governo Musumeci, per i terrificanti incendi che hanno colpito e continuano a colpire la Sicilia. L'auspicio è che adesso possano arrivare - quanto prima - le risorse finanziare necessarie a sostenere le tante aziende danneggiate. Anche la Regione farà la sua parte, con le procedure già avviate dal Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile". Lo ha scritto su Facebook il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a proposito delle risorse che potrebbero arrivare da Roma per risanare le conseguenze devastanti causate dagli incendi nelle ultime settimane.