Sarà riesaminata l'istanza di "dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia, dopo che la Regione avrà inoltrato a Roma la documentazione necessaria". A dichiararlo il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che si mostra soddisfatto per l'accordo raggiunto nel vertice svoltosi a Roma con il capo della protezione civile siciliana. Il capo del dipartimento regionale, spiega Musumeci, ha sollecitato a sua volta i "sindaci dei Comuni coinvolti a produrre i supporti documentali entro il 19 gennaio".