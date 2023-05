“Siamo al collasso, afferma il sindaco di Prato Biffoni, ma il Pd resta generalmente fermo sulle sue posizioni in tema d’immigrazione - rileva Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega -. Per comprendere appieno il caos che imperversa fra i Dem, pensiamo che le parole del Commissario Valenti, formulate al termine di un vertice sul problema, siano, dunque, particolarmente chiarificatrici: 'Onestamente non ho capito molto bene quali siano le condizioni che la Regione Toscana pone sull’argomento' - prosegue il Consigliere -. La tensione sulla grave problematica, nella Sinistra, è reiterata e palpabile-precisa l’esponente leghista-e questa intransigenza è sempre più imbarazzante, in primis per loro stessi.” “Noi, da tempo, viceversa, abbiamo le idee chiare sulla palese criticità, credendo che sia necessario avere un Cpr anche nella nostra Regione; per rendere edotto il Pd, che, dalle recenti dichiarazioni di alcuni suoi esponenti, ci sembra non aver ancora capito a cosa servano questi centri, ribadiamo che sono luoghi, dove temporaneamente vengono ospitate persone in attesa di espulsione, poiché non idonee a rimanere in Italia; nulla a che vedere con i lager, capito Assessore Ciuoffo?", conclude la rappresentante della Lega.