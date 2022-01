Il Popolo della Famiglia (PdF) ha avviato una riorganizzazione a Roma e nel Lazio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali a Ciampino e Viterbo. Nei giorni scorsi, si è infatti tenuta una riunione del coordinamento regionale e cittadino di questo movimento politico di ispirazione cristiana nato dall’esperienza dei Family Day. Vi hanno partecipato il presidente nazionale Mario Adinolfi, il vicepresidente e coordinatore nazionale Nicola Di Matteo e una trentina di dirigenti da tutta la regione. Durante la riunione, sono stati ufficializzati i nuovi incarichi direttivi, votati all’unanimità, tra cui: Massimo Boschi è stato confermato coordinatore regionale del Lazio, affiancato dal vice-coordinatore regionale Angelo De Santis; Claudio Ridolfi è stato nominato coordinatore provinciale di Roma, affiancato dal vice-coordinatore provinciale Mauro Rotunno; Paolo Baldassarri è stato nominato coordinatore provinciale di Viterbo; Eleonora Antonucci è stata nominata responsabile romana per le Pari Opportunità.

“La crescita del consenso per il nostro movimento anche a Roma e nel Lazio ci ha sollecitati a predisporre una nuova squadra che possa impegnarsi sul territorio per le nostre tradizionali battaglie a favore delle famiglie, dei bambini, degli anziani e di tutti coloro che, anche a causa delle recenti disposizioni vessatorie del governo per la pandemia, siano oggi in particolare difficoltà”, ha dichiarato il coordinatore nazionale del PdF, Nicola Di Matteo, al termine della riunione. “Inoltre, inizieremo da subito a lavorare in vista delle elezioni amministrative a Ciampino e Viterbo della prossima primavera, che ci vedranno certamente schierati con nostre liste e nostri candidati per fornire anche in queste importanti città un contributo politico di ispirazione cristiana a difesa della vita e della famiglia”.