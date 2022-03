"Non finirò mai di ribadirlo, ha ragione Papa Francesco: l'aumento delle spese militari al 2% del Pil è una vera e stupida follia. L’Italia, che già spende 25 miliardi di euro l’anno in difesa, arriverebbe così a 38 miliardi di euro, ben 104 milioni di euro al giorno. Altre sono le priorità che dovrebbero guidare la nostra agenda di governo, sia a livello nazionale che capitolino: basti pensare al caro bollette per i cittadini romani, alla spesa per energie rinnovabili che renderebbe indipendente la Capitale da gas e petrolio russi, alla scuola e alla sanità devastata da politiche regionali dissennate. Noi saremo sempre contro la guerra e per la pace, senza se, senza ma e senza vie di mezzo, seguendo il luminoso esempio tracciato dalle parole del nostro presidente Giuseppe Conte: e per tutto questo continuerò a battermi in prima persona in Assemblea capitolina come rappresentante dei cittadini romani".

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente dell'Aula Giulio Cesare Paolo Ferrara (M5S).