"Senza alcun stupore abbiamo assistito all’incontro del Sindaco in Municipio XI a Portuense.



Nessun reale aggiornamento e/o sviluppo di consistenti e prossime progettualità nelle visite al parco di Villa Bonelli, a Piazza Lorenzini - già riaperta da giorni - e Largo Ruspoli dove da anni si attende la realizzazione di un parco.



Una passerella - con il Presidente Gianluca Lanzi e gli assessori di Roma Capitale Segnalini, Veloccia, Gotor e Zevi - lontana dai reali problemi del territorio che lascia molteplici dubbi su alcune problematiche e criticità ancora irrisolte sul territorio come: il cantiere della preferenziale, la chiusura del Centro Sociale Anziani Ciricillo, la mancata riqualificazione del Forte Portuense e dell’immobile abbandonato INPS in Via Bartolucci.



L’unica tappa degna di nota resta la visita alla targa in via Vigna Jacobini che ricorda e rende omaggio alle vittime del crollo della palazzina nel dicembre del 1998.



Ci chiediamo come si possa essere così lontani dalla realtà al punto di non soffermarsi neanche di passaggio - durante le due ore di incontro - al cantiere di Via Portuense. Criticità e disservizio impossibile da non vedere lungo tutto il percorso. Resta il silenzio, l’ipocrisia e il disinteresse da parte della maggioranza di Centrosinistra per i residenti e commercianti di Portuense".



Così in una nota Federico Rocca e Valerio Garipoli rispettivamente Consigliere FDI Roma Capitale e Capogruppo FDI in Municipio XI