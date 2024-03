"Desideriamo esprimere la nostra vicinanza a Susanna Ceccardi, minacciata di morte dopo che aveva fatto affiggere dei manifesti a Roma per sensibilizzare le donne musulmane sul fatto che in Italia e in Europa hanno gli stessi diritti dei loro mariti", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, anche a nome dei suoi colleghi.

"La difesa dei diritti delle donne in ogni parte del mondo è un dovere prioritario e ci auguriamo che questo obiettivo sia caldeggiato da ogni parte politica", prosegue l'esponente leghista. "Augurare la morte di una persona è un gesto di una gravità inaudita", precisa la rappresentante della Lega. "Nel ribadire, dunque, la massima solidarietà alla nostra Europarlamentare, confidiamo che gli autori vengano identificati ed adeguatamente sanzionati", conclude Elena Meini.