"Lo sproloquio di De Luca di oggi mette a nudo quanto sia stato spiazzato dall'audacia con cui Giorgia Meloni, non come Presidente del Consiglio ma come donna lo ha affrontato a testa alta a Caivano dopo la volgare offesa ricevuta e di cui, ancora oggi, non si è scusato". Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d'Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni del governatore della Campania rilasciate durante la diretta social del venerdì ed incentrate sul Premier. "Dalle sue parole emerge chiaramente tutto il disprezzo verso una donna che ha avuto, nella sua naturalezza e autenticità, senza indossare maschere e senza copioni confezionati (a differenza sua), l'ardire di spiazzare un uomo, che è anche presidente della Regione Campania. Grazie Giorgia.

Nei giorni degli insulti al nostro Premier - aggiunge Vietri - ho provato, come donna campana, un sentimento di vergogna, perché il governatore De Luca rappresenta tutti i cittadini, quindi anche la sottoscritta, al di là del colore politico di appartenenza. Invece di offendere e brontolare come al solito, De Luca farebbe bene ad occuparsi dei tanti problemi irrisolti della nostra regione. E stia tranquillo: il Governo Meloni sa bene cosa fare e come fare per porre rimedio ai tanti disastri frutto delle politiche scellerate dei governi targati Pd - Cinque Stelle da lui sostenuti. Saranno poi, come sempre, gli italiani e i campani a giudicare" conclude Vietri.