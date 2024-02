"Pur di attaccare il Governo Meloni, De Luca ora tira in ballo persino le persone che soffrono di disturbi mentali. Ha davvero toccato il fondo. La segretaria del Pd Schlein non ha proprio niente da dire?". Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali e Sanità rispondendo alle dichiarazioni del presidente della Regione Campania. "Siamo di fronte a parole gravi e inaccettabili, soprattutto perché pronunciate da una Istituzione.

I suoi insulti sono ormai quotidiani e trasudano sempre maleducazione e assoluta mancanza di rispetto. Ma Fratelli d'Italia - aggiunge Vietri - non si farà certamente intimidire da questo bullismo istituzionale. Il governatore della Campania risponda, per una volta, nel merito al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rispetto allo sblocco dei Fondi di sviluppo e coesione. Come mai la Regione, che lui guida da più di otto anni, è stata capace di spendere solo 3,5 miliardi sui 9,3 destinati alla Campania, ovvero il 37% delle risorse attribuite per la programmazione 2014-2020? La smetta di gettare fumo negli occhi ai cittadini per cercare di distogliere l'attenzione dai suoi innumerevoli fallimenti e di montare una protesta assolutamente priva di fondamento basata solo su insulti e slogan" conclude Vietri.