"Confidavo in una decisione diversa, in una scelta cioè in grado di salvaguardare un settore che si trova in crisi di liquidità".

Così, oggi sul Corriere della Sera, il presidente della Liguria, Giovanni Toti, in merito al decreto del governo che vieta agli enti locali di acquistare i crediti delle imprese edili a corto di liquidità, sebbene abbiano da mesi i cassetti fiscali pieni.

"Nei giorni scorsi era emersa questa volontà, ma ora la conferma del divieto di intervento da parte delle Regioni genera una situazione di allarme nel settore. Si aggiunga che una norma di questi tipo rischia di creare problemi anche sul fronte del Pnrr - spiega il governatore ligure. La scelta delle ultime ore sembra tombale, ma resta che il governo deve individuare una soluzione a un problema che, comunque, esiste. In più una decisione così netta lascia perplessi: il governo è alle prese con il disegno di legge sull’autonomia regionale differenziata, mentre all’atto pratico, come in questo caso, mette sotto tutela gli enti locali rispetto all’utilizzo delle proprie risorse" conclude.